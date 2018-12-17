محكمة كورية تمنح الإقامة الإنسانية لسوري بعد أن رفض مكتب الهجرة طلبه

قضت محكمة بكوريا الجنوبية بمنح حق الإقامة الإنسانية لمواطن سوري، بعد أن رفض مكتب الهجرة في سيئول طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به.

وقالت المحكمة إن عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده بلاده وعدم رغبته في الانضمام إلى الجيش السوري لا تعتبر أسبابا كافية للاعتراف به كلاجئ سياسي في البلاد.

وقد سبق أن تقدم السوري، الذي دخل البلاد بتأشيرة زيارة قصيرة، بطلب اللجوء السياسي إلى كوريا، معللا طلبه بأن سوريا تعيش في حالة حرب بين الجيش والمعارضة المسلحة، ما يجعله خاضعا لقانون التجنيد العسكري الإجباري في سوريا. غير أن مكتب الهجرة رفض هذا الطلب، ما حدا بالسوري للطعن على قرار مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل بكوريا الجنوبية.

وتعتبر إمكانية تعرضه لمضايقات ومعاملة غير إنسانية مثل التعذيب، أسبابا تسوغ منحه حق الإقامة الإنسانية.

يشار إلى أن قانون اللجوء السياسي المعمول به في كوريا الجنوبية يشترط توفر أدلة كافية تثبت إمكانية تعرض مقدم الطلب للاضطهاد السياسي لأسباب عرقية أو دينية أو أية أسباب متعلقة بالانضمام الى تنظيم معين.

المصدر: يونهاب