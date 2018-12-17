لاريجاني: إذا لم نعد ميزانيتنا للعام الجديد بهذا الشكل فلن ننجح!

دعا رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إلى أن توضع ميزانية بلاده للعام الجديد الذي يبدأ في 21 مارس، على أساس "قطع الاعتماد على النفط".

وأضاف لاريجاني في حديث خلال ملتقى بحثي إلى ذلك أيضا، أن تراعي الميزانية الجديدة خفض الإنفاق، والاهتمام بما وصفه بـ"اقتصاد المقاومة".

إقرأ المزيد

وشدد رئيس البرلمان الإيراني، على أن "الميزانية في ظروف الحظر، يجب أن تختلف عن سائر الظروف، ومن الضروري أن يتم الاهتمام ببعض المواضيع".

ومضى لاريجاني في هذا السياق قائلا: "علينا أن نتحرك باتجاه خفض الإنفاق وقطع الاعتماد على النفط والاهتمام بالاقتصاد المقاوم.. وفي هذه الظروف لو لم نضع الميزانية وفق هذه الأمور، فلن ننجح".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني علاوة على ذلك إلى ضرورة "تعديل هيكلية الميزانية بناء على أساس قانون الخطة التنموية السادسة، والسياسات العامة للنظام وإرشادات قائد الثورة".

المصدر: فارس