نتنياهو: تطبيع العلاقات مع العالم العربي ربما يفضي لتفاهمات مع الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن تل أبيب "في طور مشروع تطبيع العلاقات مع العالم العربي، وذلك دون تحقيق أي تقدم مع الفلسطينيين".

وأضاف نتنياهو "التوقعات التي كانت سائدة لدينا في السابق بأن التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين قد يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه أمام العالم العربي، لكن مع استمرار الرفض والإرهاب هذا الأمل فقداناه".

وتابع قائلا "الآن يجب التفكير، بأنه ربما تقود العلاقات مع العالم العربي إلى ظروف جديدة تؤدي إلى تطوير العلاقات مع الفلسطينيين".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر سفراء أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا في الخارجية الإسرائيلية.

وتشهد إسرائيل مؤخرا خطوات سريعة نحو التقارب مع العالم العربي والإسلامي، فبعد زيارة نتنياهو السرية إلى سلطنة عمان، وصل رئيس تشاد إلى إسرائيل وأعلن عن نيته إعادة تطبيع العلاقات معها .

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى تقارب غير مسبوق بين إسرائيل والبحرين، والسعودية، والسودان، كما تحدثت تقارير سابقة عن مساعي نتنياهو لتطبيع العلاقات رسميا مع السعودية.

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي