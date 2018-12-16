سفير أوتاوا لدى الصين يلتقي المواطن الكندي الثاني الموقوف

التقى السفير الكندي لدى الصين يوم الأحد مايكل سبافور الكندي الثاني الذي أوقفته بكين هذا الأسبوع للاشتباه بتهديده الأمن القومي، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الكندية.

وقالت الوزارة في بيان "اليوم، حصلت كندا على زيارة قنصلية لمايكل سبافور.. حيث التقاه السفير جون ماكالوم ، وتواصل السلطات القنصلية الكندية تقديم خدماتها إلى سبافور وعائلته، وتسعى للقائه مجددا".

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ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من لقاء مماثل بين السفير ماكالوم والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، الكندي الأول الذي تم توقيفه.

وتتهم الصين كوفريغ، وهو دبلوماسي سابق كان يمر بالعاصمة الصينية، وسبافور المستشار الذي يقيم في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، بممارسة "أنشطة تهدد أمنها القومي".

وصرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذا الأسبوع بأن بلاده ستدافع بوضوح شديد عن مواطنيها الموقوفين، وستحاول معرفة السبب، مضيفا أنها ستعمل مع الصين لتثبت أن هذا الأمر غير مقبول.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة دعمه لكندا، رافضا توقيف مواطنيها الذي وصفه بـ"غير القانوني"، ووعد بالعمل لضمان "عودتهما".

جدير بالذكر أن السلطات الكندية أفرجت يوم الثلاثاء في فانكوفر، عن المديرة المالية لهواوي مينغ وانتشو بكفالة، في انتظار التئام الجلسة للنظر في تسليمها للولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب