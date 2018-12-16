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أردوغان: سنتسلم من الولايات المتحدة 120 مقاتلة من نوع "F-35"

أخبار العالم

أردوغان: سنتسلم من الولايات المتحدة 120 مقاتلة من نوع
Reuters
مقاتلات من طراز "F-35" للجيش الخامس
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتوقع أن تتسلم من الولايات المتحدة 120 مقاتلة من طراز "F-35" للجيش الخامس.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال افتتاح متنزه للشعب في منطقة أسنلر بمدينة اسطنبول التركية: "الولايات المتحدة ستسلمنا 120 مقاتلة من نوع F-35".

وأشار أردوغان إلى أن هذه الطائرات تنتجها الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن بعض أجزائها ستكون مصنعة بأيد تركية.

وتجري عملية إنتاج مقاتلات "F-35" متعددة المهمات والقادرة على حمل ذخائر نووية في إطار برنامج دولي تشارك فيه 8 دول برعاية الولايات المتحدة والتي انضمت إليه تركيا عام 2002.

وحتى هذه اللحظة تسلمت تركيا طائرتين من هذا الطراز خلال مراسم خاصة أقيمت في مصنع شركة "Lockheed Martin" في مدينة فورت ويرت بولاية تكساس، ومن المتوقع أن تقدم واشنطن مقاتلتين أخريين لأنقرة في مارس 2019.

وسبق أن هددت الولايات المتحدة مرارا بإلغاء صفقات بيع هذه المقاتلات لتركيا حال تطبيقها الاتفاق مع روسيا حول شراء منظومات "إس-400" الصاروخية للدفاع الجوي، وهو ما تعارضه واشنطن بشدة.

المصدر: وكالات

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