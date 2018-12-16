صور وفيديو.. قناة فرنسية تحجب كلمة "ارحل" من لوحة حملها أحد محتجي "السترات الصفراء"

حجبت قناة "France 3" كلمة "ارحل" من لوحة رفعت خلال مظاهرة "السترات الصفراء"، في باريس، خلال بثها نشرة الأخبار مساء السبت.

وأدركت القناة الفرنسية جسامة ما اقترفته فربطت الأمر بخطأ بشري.

وأفادت صحيفة "لو موند" الفرنسية، في مقال نشرته الأحد، بأن النشطاء سرعان ما رصدوا ما أقدمت عليه قناة "فرنسا 3" في نشرة "الأخبار الوطنية".

وفي الفيديو الذي نشرته القناة الفرنسية على موقعها الرسمي، ظهرت صورة في الخلفية وراء مقدمة البرنامج، قبل إعطائها الكلمة للمراسل في الشانزليزيه الذي حضر في اليوم الخامس من مظاهرة "السترات الصفراء"، لأوبرا باريس حيث تجمع المحتجون وعلامة تشير فقط إلى "Macron"، مع وجود مساحة بيضاء أدناه.

وسارعت France 3 بالقول إنه "خطأ بشري" و"خلل وظيفي"، مشيرة إلى أنه تم تحديد المصدر، مؤكدة في السياق أنه لن يتكرر".

#GiletsJaunes

Aucune volonté de masquer cette pancarte dans #jt1920 ⁦@JTweFrance3⁩ hier soir.

C’est une erreur humaine. Nous en avons identifié l’origine.

Cela ne se renouvellera pas. pic.twitter.com/d4qzwUFYJq — JT du WE de France 3 (@JTweFrance3) 16 декабря 2018 г.

وقال مصدر من القناة الفرنسية الثالثة في تصريح لـصحيفة "ليبراسيون": إن شخصا غير في المضمون ولم يكتشف رئيس التحرير التغيير"، مضيفا أنه سيتم تقديم اعتذار على الهواء في مساء الأحد.

Mais non, dites moi que je rêve, #France3 a vraiment modifié une pancarte "Macron dégage" dans son jt, c'est hallucinant !

Le lien pour vérifier, à partir de 4:07 : https://t.co/1cqwvycVG2pic.twitter.com/iYCORy0ooW — Benoit Deverly 🔻📸 (@deverly_b) 16 декабря 2018 г.

Donc @France3TV efface le mot « dégage » d’une pancarte où il est écrit « Macron dégage ! ».



L’#ORTF est de retour. Et ne fait pas les choses à moitié.#ChiensDeGarde#MacronDégagepic.twitter.com/YP87yZ4hHs — Tarik (@hogwxrts) 16 декабря 2018 г.

المصدر: صحيفة "لو موند" الفرنسية