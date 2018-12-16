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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو "النفق الرابع"

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه نفقا رابعا ممتدا من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن مسار النفق تحت سيطرة الجيش ولا يشكل تهديدا.

ونشرت القوات الإسرائيلية يوم الأحد مقطع فيديو لاكتشاف يزعم أنه يعود للنفق الرابع الذي يعبر حدود البلدين.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش في بيان إنه فخخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ الأنفاق التي تم العثور عليها سابقا.

وأفاد بأن ذلك يعرض كل من يدخل إليه من جانبه اللبناني للخطر.

المصدر: وكالات

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