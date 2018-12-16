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متحدث سابق باسم ترامب: ارتكبت أخطاء.. لكني لم أتعمد الكذب

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متحدث سابق باسم ترامب: ارتكبت أخطاء.. لكني لم أتعمد الكذب المتحدث السابق باسم البيت الأبيض​ شون سبايسر​
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اعترف المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، بأنه ارتكب أخطاء حين نشر معلومات غير أكيدة، لكنه ادعى أنه لم يتعمد الكذب أثناء عمله في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وخلال ندوة على هامش "منتدى الدوحة 18" في العاصمة القطرية أقر سبايسر السبت بهفواته، قائلا "لقد ارتكبت أخطاء، وددت أحيانا أن يكون لدي معلومات أكثر أو أكون قد رددت على السؤال بشكل أكثر دقة".

وتدارك: "لكنني لم أكذب عن عمد".

وشغل سبايسر منصب المتحدث باسم البيت الأبيض من يناير إلى يوليو 2017، في الأشهر الأولى من تسلم ترامب منصب الرئاسة.

ويبدو أن سبايسر أطلق هذه التصريحات للرد على زملاء له في البيت الأبيض قالوا إنه طالما استخدم "وقائع بديلة" خلال عمله.

واختلف سبايسر، ذو الشخصية المثيرة للجدل، مع أفراد الطاقم الإعلامي لترامب حول حجم حفل تنصيب الرئيس الجديد.، كما قال إحدى المرات إن الزعيم النازي أدولف هتلر لم يستخدم أسلحة كيميائية!.

المصدر: أ ف ب

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