نتنياهو: سحبنا تصاريح عمل أسر الأسرى وهدمنا بيوتهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم سحب تصاريح العمل من أسر الأسرى، والتسريع في قرارات هدم منازلهم.

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وأضاف في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم الأحد: "أوعزت بصفتي وزيرا للدفاع بعدم إرجاع التصاريح بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة السحب".

وتابع: "مررت رسالة واضحة لحماس مفادها أننا لن نقبل بوقف إطلاق النار في غزة وبممارسة الإرهاب في يهودا والسامرة ".

وأوضح نتنياهو أنه أمر بتسوية أوضاع آلاف المنازل في يهودا والسامرة وبإقامة منطقتين صناعيتين جديدتين قرب أفني حيفيتس وبيطار عيليت، كما أوعز بالمصادقة على بناء 82 وحدة سكنية جديدة في عوفرا.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مقولة للراحل مارتن لوثر كينغ، زعيم حقوق الإنسان الأمريكي، يقول فيها: "عندما ينتقد الناس الصهاينة إنهم يقصدون بذلك اليهود، فهذه هي معاداة السامية".

وأشار نتنياهو إلى أن "معاداة الصهيونية هي تعبير عن معاداة السامية. لا يستطيع المرء أن يقول إنه ليس ضد الأمريكان ولكنه يعتقد فقط أن أمريكا لا تمتلك الحق بالوجود، مثلما لا يستطيع المرء أن يقول إنه ليس ضد اليهود ولكنه يعتقد فقط أن دولة اليهود لا تمتلك الحق بالوجود".

المصدر: RT