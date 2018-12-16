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نادية مراد: ابن شقيقي يقاتل إلى جانب "داعش" في سوريا

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نادية مراد: ابن شقيقي يقاتل إلى جانب
Reuters ARI JALAL
الناشطة الإيزيدية العراقية نادية مراد
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قالت الناشطة الإيزيدية العراقية نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام، اليوم الأحد، إن ابن شقيقها يقاتل إلى جانب تنظيم "داعش" في سوريا.

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وأوضحت خلال كلمة ألقتها في منتدى الدوحة المقام حاليا في العاصمة القطرية إن ابن شقيقها انضم إلى تنظيم داعش ويقاتل الآن مع التنظيم في سوريا"، مبينة أن "عائلته تواصلت معه ورفض العودة إلى وضعه الطبيعي".

وأضافت: "قال لنا إنكم كفار وسوف أقتلكم، إذا ماتم سبيكم".

المصدر: RT

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