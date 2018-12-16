نادية مراد: ابن شقيقي يقاتل إلى جانب "داعش" في سوريا
Reuters ARI JALAL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7a3
قالت الناشطة الإيزيدية العراقية نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام، اليوم الأحد، إن ابن شقيقها يقاتل إلى جانب تنظيم "داعش" في سوريا.
وأوضحت خلال كلمة ألقتها في منتدى الدوحة المقام حاليا في العاصمة القطرية إن ابن شقيقها انضم إلى تنظيم داعش ويقاتل الآن مع التنظيم في سوريا"، مبينة أن "عائلته تواصلت معه ورفض العودة إلى وضعه الطبيعي".
وأضافت: "قال لنا إنكم كفار وسوف أقتلكم، إذا ماتم سبيكم".
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)