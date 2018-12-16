 
مباشر
عاجل
بالصور والفيديو.. الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل نظيره السوداني عمر البشير في دمشق

سياسي عراقي يطالب بطرد السفير الإيراني لدى بغداد

أخبار العالم

سياسي عراقي يطالب بطرد السفير الإيراني لدى بغداد
Reuters THAIER AL-SUDANI
بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l79v

طالب رئيس حزب الأمة، النائب السابق، مثال الآلوسي، أمس السبت، بطرد السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي.

إقرأ المزيد
السفير الإيراني ببغداد إيرج مسجدي شاهد.. ما سر انسحاب سفير إيران في العراق من حفل "النصر على داعش"!

وقال الآلوسي في رسالة وجهها لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان: "باسم الشهداء وأهاليهم الأكارم أطالبكم فورا بطرد السفير الإيراني من الأراضي العراقية".

وأضاف: "يجب أن تُطالَب إيران بموقف واعتذار رسمي بعيدا عن الحيل الشرعية المبطنة".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، أمس السبت، مقطع فيديو يظهر فيه السفير الإيراني إيرج مسجدي وهو يغادر قاعة احتفال أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير أراضي العراق من "داعش" عندما طلب عريف الحفل الوقوف دقيقة صمت تكريما لشهداء العراق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تعري ممثل سوري فوق خشبته.. مدير المسرح البلدي يوضح لـ RT Online ما حدث