الكويت تنفي التفاوض على استضافة قاعدة عسكرية بحرية بريطانية

نفت الكويت تفاوضها مع بريطانيا لاستضافة قاعدة بحرية بريطانية، إلا أن نائب وزير خارجيتها، خالد الجار الله، أكد أن هناك اتفاقية دفاعية تجمع الكويت ببريطانيا لتنسيق تعاونهما العسكري.

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ومع ذلك، نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن الجار الله إقراره بوجود مشاورات مع الجانب البريطاني حول الوجود العسكري البريطاني في الكويت، ولكن " دون أن تتبلور إلى الآن صورته النهائية، وما زالت المشاورات مستمرة معهم في هذا الصدد"، حسب قوله.

وكانت صحيفتا "الراي" و"القبس" الكويتيتان قد نقلتا عن مصادر رفيعة تأكيدها توصل البلدين إلى اتفاق على "إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية في الكويت".

وأكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، وليد الخبيزي: "استمرار التعاون المثمر والقوي في المجال العسكري" بين بريطانيا والكويت، واعتبر أن "أي طلب بإقامة قواعد عسكرية أو غيرها ينبع عن هذه التعاون، ولكن ليست هناك أي مشاورات بإقامة قاعدة بحرية بريطانية في الكويت".

وقال إن "التعاون الكويتي البريطاني موجود منذ 120 عاما وسنحتفل العام المقبل بهذه المناسبة وستقام احتفالات مشتركة بين البلدين"، مؤكدا أن: "بريطانيا حليف استراتيجي، والكويت الشريك الأساسي لها، ولا نجد حاجة لإقامة قواعد عسكرية".

وأشار إلى نفي ممثل وزارة الدفاع في اجتماع لجنة التوجيه المشترك الكويتية - البريطانية، إقامة قاعدة بحرية بريطانية في الكويت، وقال: "نحن لا نحتاج لقواعد، فالكويت برجالها وجيشها ومؤسساتها العسكرية قادرة على الذود عن نفسها".

وحول زيارة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني للكويت الأحد المقبل، وعما إذا كانت هناك اتفاقيات ستوقع خلال الزيارة، أكد أنه :"لا وجود لأي اتفاقيات جديدة، وسيتم التوقيع على خطة عمل تم الاتفاق عليها في اجتماعات عقدت يوم الخميس" الماضي.

من جهته أكد السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت، أن المباحثات الثنائية البريطانية الكويتية لم تتطرق أو تناقش موضوع إنشاء قاعدة بحرية بريطانية في الكويت.

ولفت إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع أيضا خلال الاجتماع السابق للجنة التوجيه المشترك في لندن خلال شهر يونيو الماضي.

المصدر: صحف كويتية