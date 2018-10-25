 
مباشر
عاجل
الفالح: رفعنا إنتاج النفط بما فيه الكفاية ما أدى لاستقرار أسواق النفط

دفعة جديدة من تهم الفساد لنجيب عبد الرزاق

أخبار العالم

دفعة جديدة من تهم الفساد لنجيب عبد الرزاق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyyw

وجه الادعاء العام في ماليزيا اليوم الخميس ستة اتهامات جديدة لكل من رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، ووزير ماليته إروان سريجار عبد الله.

إقرأ المزيد
روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الادعاء الماليزي يوجه 17 تهمة لزوجة رئيس الوزراء السابق

وقال الادعاء: "إن الاثنين ارتكبا جريمة خيانة الأمانة في ما يتعلق بأموال حكومية قيمتها 6.6 مليار رينجت ما يعادل (1.58 مليار دولار)"، فيما عقوبة كل اتهام تصل إلى السجن 20 عاما بالإضافة إلى غرامة مالية وحكم بالجلد لكن قد يعفى نجيب وإروان من الجلد لأنهما تجاوزا سن الخمسين.

ويواجه نجيب 32 اتهاما بغسل الأموال والكسب غير المشروع وخيانة الأمانة بشأن معاملات تخص صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي "وان إم.دي.بي" ومن المقرر أن تبدأ محاكمته العام القادم.

وأدت فضيحة الفساد الخاصة بصندوق الاستثمار الحكومي الذي أسسه نجيب عام 2009 إلى انهيار ائتلافه الحكومي في الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النسخة المتطورة للمقاتلة الضاربة ميغ 29 "ملكة الإقلاع العمودي"