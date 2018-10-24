قتيلان جراء إطلاق للنار بولاية كنتاكي الأمريكية

قتل شخصان، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق نار داخل متجر في بلدة جيفرسونتاون شرقي مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، حسبما أفادت قناة "وايف 3" التلفزيونية المحلية.

وأشارت القناة إلى أن إطلاق النار بدأ في متجر يتبع لشبكة "كروغر" التجارية قرب مدينة لويزفيل، ثم استمر في موقف للسيارات قرب المتجر، وتم توقيف أحد المشتبه بضلوعهم في الحادث.

فيما قال موقع WDRB.com الإخباري الأمريكي إن شخصين لقيا حتفهما جراء إطلاق النار، وأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في الضلوع بالحادث.

وفي وقت سابق أوردت قناة "فوكس 16" أن إطلاق النار أسفر عن إصابة شخصين بجروح.

فيما ذكرت قناة "دبليو إل كيه واي" التلفزيونية التابعة لشبكة "سي بي إس" أن إطلاق النار وقع الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء في جيفرسوناون على بعد 24 كيلومترا من مدينة لويزفيل.

Breaking: Multiple victims reported following a shooting at a Kroger in Jeffersontown, Kentucky. pic.twitter.com/zcWVJAouHu — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 24 октября 2018 г.

المصدر: وكالات