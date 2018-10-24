بلومبرغ: فيسبوك وتويتر لم ترصدا تدخلا صينيا في انتخابات الكونغرس الأمريكي

نقلت وكالة بلومبرج الأربعاء عن ممثلين إعلاميين لم تسمهم في شركتي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي قولهم إن الشركتين لم ترصدا تدخلا صينيا في الانتخابات الأمريكية المزمعة لعام 2018.

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وأفادت وكالة رويترز بأن شركتا "تويتر" و"فيسبوك" لم تردا على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وفي شهر سبتمبر، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالسعي للتدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تجرى في السادس من نوفمبر، وهو اتهام نفته بكين على الفور.

وأشار ترامب، أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إلى أن بكين لا تريد فوز حزبه الجمهوري في الانتخابات المقبلة بسبب موقف الإدارة الأمريكية الصارم تجاه الصين في مجال التجارة.

ولم يقدم ترامب أي أدلة تثبت اتهاماته.

المصدر: وكالات