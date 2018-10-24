ماي للملك سلمان: الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي تفتقد للمصداقية

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في مكالمة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن تفسير المملكة لمقتل الصحفي، جمال خاشقجي، يفتقد للمصداقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيسة الوزراء البريطانية أنها بحثت مساء اليوم الأربعاء قضية مقتل خاشقجي مع العاهل السعودي في اتصال هاتفي وقالت خلاله "إن التفسير الحالي للحادث يفتقد للمصداقية ولهذا السبب توجد ضرورة ماسة لتحديد ملابسات ما حصل بشكل دقيق".

وأضاف البيان أن ماي "حثت بشدة السعودية على التعاون مع السلطات التركية في التحقيق وإبداء الشفافية في ما يخص النتائج".

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية في مكالمتها مع العاهل السعودي على "أهمية كشف جميع الحقائق" حول قضية مقتل خاشقجي.

واختفى خاشقجي، الصحفي السعودي العامل في صحيفة "واشنطن بوست" والمعروف بمقالاته وتصريحاته التي انتقد فيها سياسات بلاده في مجالات عدة، يوم 2 أكتوبر الجاري إثر دخوله مقر قنصلية المملكة في اسطنبول التركية لإنهاء وثائق خاصة بحالته العائلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية في البداية روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث قالت أنقرة، التي تنفذ تحقيق رسميا في القضية منذ 2 أكتوبر، إن الصحفي لم يخرج من المبنى بينما أصرت الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء العمل المتعلق بحالته العائلية.

لكن لاحقا أعلنت السعودية رسميا أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية، وذكر أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي، واعترفت سلطات المملكة بأن الصحفي قتل على يد فريق أمني سعودي وصل إلى المدينة في 2 أكتوبر وضم 15 فردا، مشددة على أنهم ومن وراء هذه المجموعة "تجاوزوا صلاحياتهم" وثم حاولوا "التغطية على الخطأ الجسيم الذي ارتكبوه".

وأعربت مجموعة من الدول الغربية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والدنمارك عن شكوكها في رواية السعودية الجديدة بشأن قضية مقتل خاشقجي، داعية لتحقيق نزيه وشفاف وشامل في الحادث.

في أول إجراء عملي اتخذته بريطانيا ردا على هذه القضية، أعلنت ماي، في وقت سابق من الأربعاء، عن فرض حظر على دخول المشتبه فيهم بالتورط في مقتل خاشقجي إلى أراضي المملكة المتحدة.

وأكدت ماي، في تصريح أدلت به أمام البرلمان، أن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، يتخذ إجراءات بحق جميع المشتبه فيهم بالقضية لمنعهم من دخول بريطانيا، وإذا كان لدى هؤلاء تأشيرة دخول سارية فإنها ستلغى اليوم.

وأشارت رئيسة الحكومة البريطانية إلى أنها تنوي إجراء اتصال مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في وقت لاحق من اليوم لبحث قضية خاشقجي.

المصدر: وكالات