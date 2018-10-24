وزير الدفاع التركي: انسحاب معظم الراديكاليين والأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح بإدلب

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الأربعاء، انسحاب قسم كبير من العناصر الراديكالية والأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية.

وأوضح أكار خلال استضافته في اجتماع محرري "وكالة الأناضول"، أن انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة انخفض بنسبة 90 بالمائة.

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وتابع قائلا: "سنجد فرصة لمناقشة مسألة المنطقة منزوعة السلاح وغيرها، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبالتالي نود مواصلة عملنا هنا بنجاح أكبر".

وأضاف أن بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر للمسلحين في الشمال السوري، من شأنه تهديد أمن تركيا واستقرارها وراحة شعبها.

وأشار وزير الدفاع إلى أن القوات التركية استطاعت تطهير مساحة 2000 كيلومتر مربع من المسلحين في الشمال السوري، وحيدت نحو 3 آلاف عنصر من "داعش" في عملية درع الفرات.

وتطرق الوزير التركي إلى ملف مدينة منبج بريف محافظة حلب وخارطة الطريق المتفق عليها مع الولايات المتحدة، حيث صرح بأنه عقب الانتهاء من التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي، ستبدأ الدوريات المشتركة في منبج بعد أيام من التحضيرات.

وأردف قائلا: "نحتاج للتحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأمريكية في إطار القيام بدوريات مشتركة، مبينا أن تلك المرحلة بدأت في 9 أكتوبر ولا تزال مستمرة حاليا في غازي عنتاب.

المصدر: الأناضول