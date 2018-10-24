سويسرا تدرس "خطوات لاحقة" بحق اثنين من المواطنين الروس بتهمة "التجسس"

أكدت النيابة العامة السويسرية أنها تدرس "الخطوات اللاحقة"، بعد تلقيها الضوء الأخضر من الحكومة لإجراء تحقيقات في حق مواطنين روسيين يشتبه بضلوعهما في نشاطات "التجسس السياسي".

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ويوم الثلاثاء، سمحت الحكومة السويسرية الفدرالية للنيابة العامة بفتح دعوى جنائية بحق مواطنين روسيين على ذمة ما ينسب إلى روسيا من محاولات التجسس.

فيما أشارت وكالة الأنباء السويسرية إلى أن المشتبه بهما هما مواطنان روسيان حاولا التجسس على مختبر كيميائي في مدينة شبيتز بمقاطعة بيرن.

وفي 14 سبتمبر الماضي، نشرت إحدى الصحف السويسرية مقالة أفادت بأن مواطنين روسيين تم اعتقالهما في هولندا ثم أفرج عنهما، كانا يخططان للتوجه إلى سويسرا من أجل التجسس على المختبر الكيميائي في شبيتز. وفي 18 سبتمبر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير سويسرا لدى موسكو، إيف روسييه، لتطلب توضيحات بشأن توجيه اتهامات لا أساس لها إلى روسيا بتكثيف نشاطات أجهزتها الاستخباراتية في البلاد وضلوع "عملاء روس" في نشاطات غير شرعية ضد مؤسسة سويسرية حيوية.

المصدر: تاس