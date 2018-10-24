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مقتل 14 مدنيا بينهم أطفال في عملية للقوات الخاصة شرقي أفغانستان

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مقتل 14 مدنيا بينهم أطفال في عملية للقوات الخاصة شرقي أفغانستان
Twitter‏@pajhwok
تشييع القتلى جراء عملية للقوات الخاصة الأفغانية في ولاية ننكرهار
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قتل 14 مدنيا، بمن فيهم أطفال، وأصيبت امرأتان بجروح في عملية للقوات الخاصة في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، حسبما أفادت وكالة "بجواك" الأفغانية نقلا عن مصادرها.

وقال مصدر موثوق رفض الكشف عن هويته، للوكالة، إن أفراد وحدة من القوات الخاصة أجروا عملية في مديرية رودات ليل الثلاثاء، مضيفا أن السكان الغاضبين أقاموا تجمعا احتجاجيا وأغلقوا الطريق السريع الرابط بين مدينتي جلال آباد وتورخام لمدة أربع ساعات.

وتابع بأن المحتجين هتفوا شعارات "الموت لأمريكا" و"عاش الإسلام"،وغيرها مطالبين بإجراء تحقيق في الحادث.

فيما كشف شهود أن طفلا رضيعا ذا أربعة أشهر قتل وهو في حضن أمه.

وروى زعيم قبلي محلي أن أفراد القوات الخاصة داهموا ثلاثة منازل وقتلوا أو جرحوا 16 مدنيا، من بينهم نساء وأطفال.

من جهته، قال نائب رئيس الشرطة المحلية، العقيد غلام مجابي قيس، إن عملية القوات الخاصة أسفرت عن سقوط 11 قتيلا وأن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث.

فيما كشف مصدر في إدارة الأمن القومي الأفغانية أن العملية تم تنفيذها بهدف إلقاء القبض على عدد من إرهابيي تنظيم "داعش". وأكد المصدر نفسه أن اثنين من أعضاء التنظيم قتلا أثناء العملية، مع 11 من أفراد عائلتيهما، وألقي القبض على ستة إرهابيين آخرين.

من جانبه، أكد مولوي حبيب الله جلال آبادي، أحد أعضاء فريق التحقيقات الحكومي، أن الضحايا مدنيون وبينهم أطفال.

المصدر: بجواك

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