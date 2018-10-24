مقتل 14 مدنيا بينهم أطفال في عملية للقوات الخاصة شرقي أفغانستان

قتل 14 مدنيا، بمن فيهم أطفال، وأصيبت امرأتان بجروح في عملية للقوات الخاصة في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، حسبما أفادت وكالة "بجواك" الأفغانية نقلا عن مصادرها.

وقال مصدر موثوق رفض الكشف عن هويته، للوكالة، إن أفراد وحدة من القوات الخاصة أجروا عملية في مديرية رودات ليل الثلاثاء، مضيفا أن السكان الغاضبين أقاموا تجمعا احتجاجيا وأغلقوا الطريق السريع الرابط بين مدينتي جلال آباد وتورخام لمدة أربع ساعات.

14 civilians killed in special forces raid in Nangarhar: By Yousaf zarifi on 24 October 2018 JALALABAD (Pajhwok): Fourteen civilians, including children, were killed and two women were wounded during an operation by special forces in... read more https://t.co/i7Dw7e7HRQpic.twitter.com/8VuEz9oouf — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 24 October 2018

وتابع بأن المحتجين هتفوا شعارات "الموت لأمريكا" و"عاش الإسلام"،وغيرها مطالبين بإجراء تحقيق في الحادث.

فيما كشف شهود أن طفلا رضيعا ذا أربعة أشهر قتل وهو في حضن أمه.

وروى زعيم قبلي محلي أن أفراد القوات الخاصة داهموا ثلاثة منازل وقتلوا أو جرحوا 16 مدنيا، من بينهم نساء وأطفال.

من جهته، قال نائب رئيس الشرطة المحلية، العقيد غلام مجابي قيس، إن عملية القوات الخاصة أسفرت عن سقوط 11 قتيلا وأن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث.

فيما كشف مصدر في إدارة الأمن القومي الأفغانية أن العملية تم تنفيذها بهدف إلقاء القبض على عدد من إرهابيي تنظيم "داعش". وأكد المصدر نفسه أن اثنين من أعضاء التنظيم قتلا أثناء العملية، مع 11 من أفراد عائلتيهما، وألقي القبض على ستة إرهابيين آخرين.

من جانبه، أكد مولوي حبيب الله جلال آبادي، أحد أعضاء فريق التحقيقات الحكومي، أن الضحايا مدنيون وبينهم أطفال.

المصدر: بجواك