 
مباشر

السفير الروسي: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ سيلحق ضررا يتعذر إصلاحه بالأمن الاستراتيجي

أخبار العالم

السفير الروسي: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ سيلحق ضررا يتعذر إصلاحه بالأمن الاستراتيجي
Sputnik Sergei Guneev
السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyrq

حذر السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، من مغبة انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة بين موسكو وواشنطن بشأن الصواريخ النووية المتوسطة والقريبة المدى.

إقرأ المزيد
مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون المستشار الأمريكي للأمن القومي: "معاهدة الصواريخ" عفا عليها الزمن

وفي تصريح صحفي اعتبر أنطونوف، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ الإدارة الأمريكية خطتها بالانسحاب من هذه المعاهدة "سيلحق ضررا جسيما، إن لم نقل إنه ضرر يتعذر إصلاحه، بمنظومة المعاهدات الخاصة بالأمن الاستراتيجي".

وأشار الدبلوماسي إلى أن المعاهدة التي أبرمتها موسكو وواشنطن في العام 1987 أسفرت عن القضاء على طبقتين من الصواريخ. أما المطالب "فيجب مناقشتها وراء أبواب موصدة، بعيدا عن وسائل الإعلام، مع كل احترامي لها. ويجب أن تكون هذه المناقشات مهنية، وأن يحاول كل طرف فهم الآخر". وأضاف: "إنني على يقين بأن حل المشكلات ممكن في حال وجود الإرادة السياسية".

وفي 20 أكتوبر، أعلن الرئيس دونالد ترامب، عن عزمه انسحاب بلاده من المعاهدة بسبب "الانتهاكات" الروسية.

ووصفت موسكو هذه الخطط الأمريكية بالخطيرة، فيما واجه إعلان ترامب انتقادات من قبل برلين، بينما أعربت لندن عن دعمها لواشنطن، أما الناتو فحمّل روسيا المسؤولية عن قرار ترامب.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مقاهي غريبة في روسيا لا بد لك من زيارتها