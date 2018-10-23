السفير الروسي: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ سيلحق ضررا يتعذر إصلاحه بالأمن الاستراتيجي

حذر السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، من مغبة انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة بين موسكو وواشنطن بشأن الصواريخ النووية المتوسطة والقريبة المدى.

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وفي تصريح صحفي اعتبر أنطونوف، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ الإدارة الأمريكية خطتها بالانسحاب من هذه المعاهدة "سيلحق ضررا جسيما، إن لم نقل إنه ضرر يتعذر إصلاحه، بمنظومة المعاهدات الخاصة بالأمن الاستراتيجي".

وأشار الدبلوماسي إلى أن المعاهدة التي أبرمتها موسكو وواشنطن في العام 1987 أسفرت عن القضاء على طبقتين من الصواريخ. أما المطالب "فيجب مناقشتها وراء أبواب موصدة، بعيدا عن وسائل الإعلام، مع كل احترامي لها. ويجب أن تكون هذه المناقشات مهنية، وأن يحاول كل طرف فهم الآخر". وأضاف: "إنني على يقين بأن حل المشكلات ممكن في حال وجود الإرادة السياسية".

وفي 20 أكتوبر، أعلن الرئيس دونالد ترامب، عن عزمه انسحاب بلاده من المعاهدة بسبب "الانتهاكات" الروسية.

ووصفت موسكو هذه الخطط الأمريكية بالخطيرة، فيما واجه إعلان ترامب انتقادات من قبل برلين، بينما أعربت لندن عن دعمها لواشنطن، أما الناتو فحمّل روسيا المسؤولية عن قرار ترامب.

المصدر: تاس