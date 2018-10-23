الخارجية الأمريكية: سيتم إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا مشتبها بهم

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت إنه سيتم إلغاء تأشيرات دخول21 سعوديا مشتبها بهم في مقتل خاشقجي أو سيتم تصنيفهم غير مؤهلين للحصول عليها (تأشيرات)، بحسب قناة CNBC.

كما نقلت القناة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية مايك بومبيو قوله، إن بعض الأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي من أجهزة الاستخبارات السعودية، والمحكمة الملكية ووزارة الخارجية، وغيرها من الوكالات.

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وأعلنت الرياض رسميا، فجر السبت 20 أكتوبر، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية.

وذكرت السلطات في السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.

وأعفى العاهل السعودي مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

المصدر: قناة CNBC الأمريكية