السعودية تدعم باكستان بـ 3 مليارات دولار وتؤجل مدفوعات النفط

أعلنت الخارجية الباكستانية، يوم الثلاثاء، أن السعودية وافقت على دعم إسلام آباد بـ3 مليارات دولار بالعملات الأجنبية لمدة عام والسماح لها بتأجيل مدفوعات واردات نفطية.

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وأفادت الخارجية الباكستانية بأن الموافقة السعودية ستساعد في تجنب حدوث أزمة في المعاملات الجارية.

وقالت الوزارة في بيان "جرى الاتفاق على أن تودع السعودية 3 مليارات دولار لمدة عام واحد كدعم لميزان المدفوعات".

وأضاف البيان "كما تم الاتفاق على أن السعودية ستقدم تسهيلا بتأجيل مدفوعات لاستيراد النفط بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لمدة عام.. هذا الترتيب سيظل قائما لمدة 3 سنوات وستجري مراجعته بعد ذلك الحين".

وحضر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مؤتمر الاستثمار السعودي، الذي انطلقت في الرياض، الثلاثاء.

المصدر: رويترز