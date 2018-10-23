الولايات المتحدة.. الديمقراطيون يعززون حظوظهم للفوز بأغلبية المقاعد في التجديد النصفي للكونغرس

عزز الديمقراطيون حظوظهم قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ولديهم فرص كبيرة للفوز بالأغلبية في مجلس النواب .

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وستجري الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة يوم 6 نوفمبر المقبل، وتطلق عليها هذه التسمية لأنها تعقد في منتصف فترة الرئيس الحالي. وسيتم إعادة انتخاب جميع النواب البالغ عددهم 435 نائبا في مجلس النواب، و 35 من أصل 100 من أعضاء مجلس الشيوخ، وكذلك حكام 39 ولاية.

ويمنح موقع Five ThirtyEigth ، الذي أصابت توقعاته بدقة نتائج الانتخابات منذ عام 2008، للديمقراطيين فرصة الفوز بمجلس النواب بنسبة79%(في استطلاعات الرأي وحدها) وحتى إلى 86% (بحسب استطلاعات الرأي بالإضافة إلى عدد من المؤشرات التاريخية ، مثل التبرعات والاتجاهات من الانتخابات السابقة).

ولا يزال بإمكان ترامب أن يتذكر الممارسة المفضلة لسلفه أوباما، والتي انتقدها بشدة - حيث قام الرئيس بالتوقيع على مراسيم تنفيذية في محاولة للالتفاف على الكونغرس، ومع ذلك، بما أن "المكتب النقدي" للدولة تابع بالكامل للكونغرس، فإن ترامب يخاطر بإضاعة مشروعه المفضل المتمثل ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك، حتى لو هدد "بإغلاق" الحكومة الفيدرالية.

المصدر: نوفوستي