خطيبة خاشقجي توجه طلبا للبرلمان الأوروبي

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تيجاني، أنه تلقى طلبا من المواطنة التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، لمحاسبة كل المتورطين في قتله.

وقال تيجاني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تلقى البرلمان الأوروبي طلبا من خطيبة جمال خاشقجي".

وأضاف تيجاني: "إننا ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل دقيق لمحاسبة ليس فقط مرتكبي هذه الجريمة وإنما كذلك من أعطى الأمر بتنفيذها".

The European Parliament has received an appeal from Jamal Khashoggi's fiancée. We call for an independent and rigorous investigation to bring to justice not only to the perpetrators of the murder but also those who ordered it. — Antonio Tajani (@EP_President) 23 октября 2018 г.

واختفى خاشقجي، الصحفي السعودي المعروف بمقالاته وتصريحاته التي انتقد فيها سياسات بلاده في مجالات عدة، يوم 2 أكتوبر الجاري إثر دخوله مقر قنصلية المملكة في اسطنبول التركية لإنهاء وثائق خاصة بحالته العائلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية في البداية روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث قالت أنقرة إنه لم يخرج من المبنى بينما أصرت الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء العمل المتعلق بحالته العائلية.

لكن لاحقا أعلنت السعودية رسميا أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية، وذكر أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي، واعترفت سلطات المملكة بأن الصحفي قتل على يد فريق أمني سعودي وصل إلى المدينة في 2 أكتوبر وضم 15 فردا، مشددة على أنهم والواقفين وراء عملية هذه المجموعة "تجاوزوا صلاحياتهم" وثم حاولوا "التغطية على الخطأ الجسيم الذي ارتكبوه".

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي سابقا إلى الشروع على نحو عاجل بتحقيق دولي في قضية الصحفي السعودي، فيما اعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، مقتل خاشقجي انتهاكا صادما لاتفاق فيينا للعلاقات القنصلية.

المصدر: حساب تيجاني في موقع "تويتر" + RT