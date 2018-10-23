الأمم المتحدة: سنتخذ القرار المناسب إذا تقدمت تركيا بطلب رسمي لإجراء تحقيق في مقتل خاشقجي

قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إنها ستتخذ القرار المناسب إذا تقدمت تركيا بطلب رسمي لها لإجراء تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول التركية.

عاجل | الأمم المتحدة: سنتخذ القرار المناسب إذا تقدمت تركيا بطلب رسمي لنا لإجراء تحقيق في مقتل خاشقجي — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 23 октября 2018 г.

وقال متحدث أممي: "استمعنا إلى خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ونريد تحقيقا قويا في مقتل خاشقجي".

عاجل | متحدث أممي: استمعنا إلى خطاب الرئيس #أردوغان اليوم ونريد تحقيقًا قويًا في مقتل خاشقجي — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 23 октября 2018 г.

المصدر: وكالات