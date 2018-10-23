الأمم المتحدة: سنتخذ القرار المناسب إذا تقدمت تركيا بطلب رسمي لإجراء تحقيق في مقتل خاشقجي
Reuters / Lucas Jackson
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قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إنها ستتخذ القرار المناسب إذا تقدمت تركيا بطلب رسمي لها لإجراء تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول التركية.
عاجل | الأمم المتحدة: سنتخذ القرار المناسب إذا تقدمت تركيا بطلب رسمي لنا لإجراء تحقيق في مقتل خاشقجي— عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 23 октября 2018 г.
وقال متحدث أممي: "استمعنا إلى خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ونريد تحقيقا قويا في مقتل خاشقجي".
عاجل | متحدث أممي: استمعنا إلى خطاب الرئيس #أردوغان اليوم ونريد تحقيقًا قويًا في مقتل خاشقجي— عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 23 октября 2018 г.
المصدر: وكالات
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