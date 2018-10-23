الرئيس الصيني يفتتح أطول جسر مائي في العالم

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ افتتاح أطول جسر مائي في العالم يربط هونغ كونغ وماكاو والبر الصيني الرئيسي، في الوقت الذي تشدد الصين فيه قبضتها على مناطقها التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

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وأعلن شي افتتاح الجسر رسميا، خلال احتفال في قاعة تقع في أحد موانىء مدينة جوهاي الجديدة جنوبي البلاد، وسط حضور زعيمي مدينتي هونغ كونغ وماكاو.

وقال الرئيس الصيني أمام شاشة ضخمة تنقل مشاهد للجسر يصاحبها عرض للألعاب النارية "أعلن افتتاح جسر هونغ كونغ-جوهاي-ماكاو رسميا"، قبل مغادرته مسرح الحفل على الفور دون إلقاء كلمة.

ويربط الجسر، الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا "34 ميلا" ويتضمن نفقا تحت الماء، جزيرة لانتاو في هونغ كونغ بمدينة جوهاي وجزيرة ماكاو الشهيرة بنوادي القمار عبر مياه نهر اللؤلؤ.

ويعد هذا المشروع الضخم الذي يربط هونغ كونغ بالبر الصيني، الثاني من نوعه بعد افتتاح خط سكة حديد للقطارات السريعة الشهر الماضي، وهو جزء من استراتيجية بكين لتشكيل منطقة اقتصادية كبرى.

وسيفتتح الجسر أمام حركة المرور يوم الأربعاء.

وبدأ العمل بالجسر عام 2009، وتعرضت الأعمال فيه للتأخير بسبب تخطي الميزانية وقضايا فساد وحصول حالات وفاة بين العمال.

وأعلنت السلطات الصينية عن حفل الافتتاح الأسبوع الماضي، وسط تذمر برلمان هونغ كونغ وشركات النقل في المدينة، من عدم إعلامها مسبقا بالافتتاح.

المصدر: أ ف ب