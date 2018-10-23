فرق البحث الجنائي التركي تبدأ بفحص سيارة للقنصلية السعودية يعتقد أنها تحمل دليلا في قضية خاشقجي

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن فرق البحث الجنائي في اسطنبول وصلت اليوم الثلاثاء مرآب السيارات بحي سلطان والذي عثر فيه أمس على سيارة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية بالمدينة.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن فرق البحث الجنائي التركية تعمل في المرآب بحضو وفد من القنصلية السعودية وصل أيضا إلى موقف السيارات.

وأمس الاثنين أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بأن شرطة اسطنبول عثرت على سيارة دبلوماسية من طراز "مرسيدس" كانت مركونة بعيدا عن مقر البعثة الدبلوماسية في مرآب خاص للسيارات بحي سلطان غازي.

وأشارت المصادر التركية إلى أن لوحة رقم السيارة، التي تم العثور عليها في إطار التحقيق في مقتل خاشقجي، تؤكد أنها تابعة للقنصلية السعودية، لافتا إلى أنها مماثلة لتلك التي تم رصدها أمام مقر البعثة الدبلوماسية يوم اختفاء الصحفي.

ويفصل بين مقر القنصلية وموقع مرآب السيارات حوالي 13 كلم وهو ما يستغرق عادة حوالي نصف ساعة في الطريق خلال النهار في اسطنبول.

وفي غضون ذلك، أفادت قناة "NTV" التركية الخاصة بأن القنصلية السعودية منعت الشرطة التركية من تفتيش سيارة "مرسيديس" لأنها لم تحصل على إذن مسبق، لكن قناة "CNN Turk" اكدت أن السلطات التركية ستتمكن من تفتيش السيارة الثلاثاء.

وبالتزامن مع ذلك، نشرت قناة "TRT" التركية الرسمية صورا حصلت عليها من مصادرها الخاصة وتظهر دخول سيارة من طراز "BMW" تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول إلى نفس المرآب، الذي عثر فيه سابقا على سيارة دبلوماسية مركونة للبعثة ذاتها.

وتوثق هذه الصور، حسب ما أشارت إليه "TRT"، نقل أغراض من السيارة الأولى إلى "BMW".

المصدر: الأناضول + وسائل إعلام تركية