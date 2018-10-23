الشرطة التركية تعثر على أشياء خاصة بخاشقجي في سيارة دبلوماسية سعودية باسطنبول

ذكرت وسائل إعلام تركية أن فريق المحققين الأتراك عثر خلال فحص سيارة تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول على أشياء خاصة بالصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل يوم 2 أكتوبر.

وأوضحت قناة "سي إن إن ترك" وصحيفة "خبر ترك" أنه تم العثور بداخل السيارة على حقيبتين تتضمان أغراضا خاصة بالصحفي السعودي.

بدورها، أفادت قناة "TRT" المحلية الرسمية بأن الرشطة وجدت داخل السيارة حاسوبا وملابس ووثائق وأغراضا خاصة أخرى تابعة لخاشقجي.

عاجل | المحققون الأتراك يعثرون على ملابس وجهاز كمبيوتر محمول تعود لـ #جمال_خاشقجي في الحقائب التي وجدت بسيارة القنصلية السعودية pic.twitter.com/CA5zmWiDXI — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 23 октября 2018 г.

وسبق أن وصل فريق تحقيقات تركي سعودي مشترك معني بقضية مقتل خاشقجي لمرآب السيارات الذي عثر فيه على سيارة دبلوماسية لقنصلية المملكة في اسطنبول لإجراء معاينة دقيقة لها.

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وأوضحت وكالة "الأناضول" الرسمية أن عناصر البحث الجنائي التركية كانوا الأوائل من وصل إلى المرآب الواقع في حي سلطان غازي لينضم إليهم لاحقا وفد المحققين السعوديين.

وأمس الاثنين أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بأن شرطة اسطنبول عثرت على سيارة دبلوماسية من طراز "مرسيدس" كانت مركونة بعيدا عن مقر البعثة الدبلوماسية في مرآب خاص للسيارات بحي سلطان غازي.

وأشارت المصادر التركية إلى أن لوحة الرقم (CC34 1736) على السيارة، التي تم العثور عليها في إطار التحقيق في مقتل خاشقجي، تؤكد أنها تابعة للقنصلية السعودية، لافتا إلى أنها مماثلة لتلك التي تم رصدها أمام مقر البعثة الدبلوماسية يوم اختفاء الصحفي.

ويفصل بين مقر القنصلية وموقع مرآب السيارات حوالي 13 كلم وهو ما يستغرق عادة حوالي نصف ساعة في الطريق خلال النهار في اسطنبول.

وفي غضون ذلك، أفادت قناة "NTV" التركية الخاصة بأن القنصلية السعودية منعت الشرطة التركية من تفتيش سيارة "مرسيديس" لأنها لم تحصل على إذن مسبق، لكن قناة "CNN Turk" اكدت أن السلطات التركية ستتمكن من تفتيش السيارة الثلاثاء.

وبالتزامن مع ذلك، نشرت قناة "TRT" صورا حصلت عليها من مصادرها الخاصة وتظهر دخول سيارة من طراز "BMW" تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول إلى نفس المرآب، الذي عثر فيه سابقا على سيارة دبلوماسية مركونة للبعثة ذاتها.

وتوثق هذه الصور، حسب ما أشارت إليه "TRT"، نقل أغراض من السيارة الأولى إلى "BMW".

المصدر: وسائل إعلام تركية