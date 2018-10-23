بولتون: التأكيدات أن انسحابنا من معاهدة الصواريخ سيؤدي إلى سباق تسلح جديد مبالغة

اعتبر مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون التصريحات القائلة إن انسحاب بلاده من معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سيؤدي إلى سباق تسلح جديد مبالغ فيها.

وردا على السؤال حول احتمال بداية سباق تسلح جديد بسبب نية واشنطن الانسحاب من معاهدة الصواريخ مع موسكو قال بولتون في حديثه لقناة "BBC" الذي تم نشره على صفحة القناة في تويتر: "أعتقد أنه توجد هناك مبالغة في التصريحات: كنت هنا (في موسكو) منذ 17 عاما أثناء مرحلة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ وسمعنا آنذاك العديد من التصريحات المماثلة".

وعبر بولتون عن اعتقاده أن أمن بلاده مضمون بشكل أفضل مما كان عليه سابقا، بالرغم من انسحاب الولايات المتحدة منها.

وأضاف أنه ناقش هذا الموضوع أثناء محادثاته مع الشركاء الروس في موسكو. وتابع: "يعرف شويغو (وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو) أن هذه المعاهدة (ازالة الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى) تعود إلى عهد الحرب الباردة، وكانت تخص الدولتين (الاتحاد السوفيتي وأمريكا) فقط، لكن الوضع العالمي تغير الآن، ويجب أن نرد على ذلك".

المصدر: نوفوستي