الكرملين: لا نرحب بإلغاء معاهدة الصواريخ مع الولايات المتحدة دون مخططات جديدة

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه توجد في معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى أماكن "ضيقة"، مؤكدا أن موسكو لا ترحب بإلغائها دون أي مخططات جديدة.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إننا نفضل أن نحصل على التوضيحات التي ستقدم للرئيس بوتين بهذا الخصوص. ولا شك في أنه توجد هناك أماكن "ضيقة"، لكننا لا نرحب بإلغاء المعاهدة (معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى) في ظروف غياب مخططات لمعاهدة جديدة".

وردا على سؤال أحد الصحفييين حول احتمال عقد معاهدة معدلة جديدة بهذا الشأن أضاف: "من المهم هنا أن نفهم مدى احتمال، أو عدم احتمال ذلك (عقد معاهدة جديدة). أما المناقشات الافتراضية حول التخلي عن الوثيقة في البداية ثم الانتقال إلى الحديث حول احتمال عقد معاهدة جديدة، فإنها خطيرة للغاية".

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وأفاد بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون الذي يقوم بزيارة إلى موسكو، سيناقشان أثناء لقائهما اليوم العلاقات الثنائية وسوريا والنزاعات الإقليمية والأمن الاستراتيجي.

وأضاف: "الشيء الرئيس هنا طبعا أن بولتون وزملاءه من الجانب الروسي سيبلغون الرئيس بالمناقشات التي جرت أمس (الاثنين) وفي النصف الأول من اليوم (الثلاثاء)".

المصدر: نوفوستي