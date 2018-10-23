نائب رئيس وزراء بلجيكا: يجب علينا وقف بيع السلاح للسعودية

أكد نائب رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو، على ضرورة إيقاف بلاده صادراتها من السلاح إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وأكد دو كرو في تصريحات لإذاعة "في آر تي" الناطقة بالفلمنكية، على ضرورة أن تحذو بلاده حذو ألمانيا في توجهها نحو وقف صادراتها من السلاح إلى السعودية.

ودعا بلاده إلى التركيز على البعد الإنساني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف عدد الضحايا في اليمن.

وفي هذا السياق طالب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أمس الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي بموقف موحد، بشأن وقف بيع السلاح إلى السعودية، حتى الكشف عن حقيقة ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية الرياض في اسطنبول.

وقال ألتماير، في تصريحات صحفية لقناة "زد دي إف"، "فقط إذا وافقت الدول الأوروبية على وقف بيع السلاح للسعودية، سيكون لذلك القرار تأثير على الحكومة السعودية".

المصدر: الأناضول