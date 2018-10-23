إيران.. تفكيك 3 خلايا إرهابية واعتقال 15 عنصرا في خوزستان

أعلن وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، عن تفكيك 3 خلايا إرهابية، كانت تخطط لتنفيذ عمليات في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران، حسبما أفاد مراسلنا.

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وأضاف علوي أنه تم اعتقال 15 عنصرا إرهابيا في محافظة خوزستان.

وخلال زيارته اليوم الثلاثاء لحدود شلمجة جنوب غربي إيران، لتفقد الخدمات التي تقدم لزوار أربعينية الإمام الحسين، قال علوي في تصريح للصحفيين، إن "الإرهابيين المعتقلين كانوا يرومون استهداف الزوار بعمليات انتحارية، وقد تم اعتقال هؤلاء في ظل العناية الإلهية وجهود القوات الأمنية".

وأكد أن "كل جهود أمريكا بمعية إسرائيل وآل سعود منصبة على خلق المشاكل لبلادنا"، وتابع "إنهم يوظفون التيارات الانفصالية والتكفيرية ويشجعونها على القيام بأعمال لاإنسانية، ولكن لله الحمد أنه من بين 100 محاولة يعتزمون القيام بها يتم كشف وإحباط 99 منها، وهو في الحقيقة عدد منقطع النظير على مستوى العالم والأجهزة الاستخبارية".

وشدد على "الجاهزية الكاملة والجهود الدؤوبة للقوى الأمنية، للحفاظ على أمن الشعب وإحباط أي محاولة للقيام بأعمال إرهابية".

المصدر: فارس+RT