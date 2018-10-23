تركيا تعلن عزمها اتخاذ خطوات جديدة بشأن العقوبات الأمريكية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستتخذ خطوات جديدة خلال الأيام القادمة تتعلق برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة.

وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا عن وجود صفقة بين واشنطن وأنقرة تشمل رفع العقوبات الأمريكية عن تركيا مقابل إصدار حكم بالسجن بحق برونسون يساوي المدة التي أمضاها في السجن، أو السماح له بأن يمضي جزءا من مدة العقوبة في الولايات المتحدة.

وأفرجت السلطات التركية مؤخرا عن القس الأمريكي أندرو برونسون بموجب قرار قضائي، وذلك بعد فرض واشنطن سلسلة عقوبات اقتصادية على أنقرة أدت إلى هبوط حاد لليرة التركية أمام الدولار.

المصدر: رويترز