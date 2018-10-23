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قوات الأمن التركية تداهم منزلا يعتقد أن له علاقة بقضية خاشقجي

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قوات الأمن التركية تداهم منزلا يعتقد أن له علاقة بقضية خاشقجيمدينة يالوفا التركية
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تداولت وسائل إعلام تركية فيديو لمنزل في مدينة يالوفا التركية، قيل إنه يعود لأحد أفراد الفريق الأمني السعودي الذي تسبب بمقتل خاشقجي.

وداهم 40 عنصرا من الشرطة التركية المنزل الذي يتكون من 3 طوابق في المدينة.

يشار إلى أن السيارة التي استقلتها مجموعة من الفريق الأمني السعودي شوهدت آخر مرة في نفس الحي بمدينة يالوفا.

hurriyet
المنزل الذي تم تفتيشه

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول يوم الـ 2 أكتوبر الجاري.

المصدر: "حرييت"

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