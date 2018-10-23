شويغو لبولتون: قضايا عديدة يمكن أن تعالجها موسكو وواشنطن

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه يجري استئناف تدريجي للحوار بين موسكو وواشنطن بعد قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بهلسنكي في يوليو الماضي.

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وقال شويغو في لقائه مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، في موسكو: "آمل بأن يمنح ذلك (زيارة بولتون إلى موسكو) دفعة لاستقرار العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

وعبر عن اعتقاده بأنه حتى الخطوات الصغيرة للغاية ستكون لصالح العلاقات بين الجانبين واستئناف الثقة بينهما، مشيرا إلى أنه "يوجد هناك في العالم الحديث قضايا عديدة يمكن أن تحلها روسيا والولايات المتحدة معا".

وتابع: "يخص ذلك المسائل الاستراتيجية مثل الردع النووي ومسائل تسوية النزاعات الكبيرة القديمة".

وأكد الوزير الروسي أن العسكريين الأمريكيين والروس لا يزالون في اتصال دائم لحل القضايا الحيوية، مشيرا إلى أن ذلك يخص قبل كل شيء الوضع في سوريا.

من جانبه قال بولتون أنه يعتبر المحادثات الروسية الأمريكية حول إنهاء النزاع في سوريا ناجحة، معبرا عن أمله بتوسيع الحوار بين الجانبين ومناقشة المواضيع الأخرى.

وأكد أيضا أمل وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، بمواصلة حواره مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.

وأجرى جون بولتون أمس الاثنين لقاء استمر 5 ساعات مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، جرت في أثنائه مناقشة مواضيع كثيرة، ابتداء من الصيغ الجديدة لمعاهدة الصواريخ، إلى الاتهامات الأمريكية الأخيرة بحق المواطنة الروسية، يلينا خوسيانوفا، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي