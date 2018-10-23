العثور على عبوة ناسفة قرب منزل الملياردير الأمريكي جورج سوروس

أفادت صحيفة "New York Times" بالعثور أمس الاثنين على عبوة ناسفة في صندوق البريد بالقرب من منزل الملياردير الأمريكي جورج سوروس في ولاية نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة المحلية أن الحادث وقع بالقرب من منزل سوروس الواقع في مقاطعة ويستشيستر بالولاية. وتلقت الشرطة بلاغا حول العثور على عبوة مشبوهة في الساعة 15:45 أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة "لم تنفجر بنفسها"، مشيرا إلى أن المهندسين العسكريين قاموا بتفجيرها بأسلوب مسيطر عليه".

وأشارت الصحيفة إلى أن سوروس لم يكن في منزله أثناء الحادث.

من جهتها أفادت الشرطة فيما بعد بأنها سلمت المعلومات حول الحادث إلى مكتب التحقيقات الفدرالية.

ويعرف جورج سوروس كمؤسس ورئيس صندوق "Soros Fond Management"، كما يعد واحدا من أغنى أثرياء العالم. وأفادت مجلة "فوربس" بأن ثروته تقدر بنحو 25 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي