المحكمة العليا في إيران تؤكد حكم الإعدام بحق "مفسدين اقتصاديين" اثنين

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الاثنين، أن المحكمة العليا أكدت حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية بحق وحيد مظلومين ومحمد إسماعيل قاسمي بتهمة الفساد الاقتصادي.

وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أثناء مؤتمر صحفي، إن البت في ملفات الفساد الاقتصادي "مستمر بسرعة ودقة وحزم"، مشيرا إلى أن البت في ملف هذين "المفسدين" استغرق 43 يوما.

ولقبت وسائل إعلام محلية قاسمي بـ"سلطان المال"، بعدما اعتقل لاختزانه طنين من قطع النقود الذهبية، في محاولة للتلاعب بالعملة الوطنية.

وتواجه طهران مشاكل اقتصادية ملموسة في العام الجاري، لا سيما في ظل انهيار العملة المحلية إثر استئناف الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران بعد خروجها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونظمت مظاهرات معارضة حاشدة منذ بداية العام الجاري في مختلف أنحاء إيران، احتجاجا على الغلاء والسياسات الخارجية والداخلية للحكومة، وقد أقيل بعض الوزراء من حكومة الرئيس حسن روحاني لعجزهم عن السيطرة على الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى إنشاء محاكم خاصة بالجرائم الاقتصادية في البلاد.

المصدر: "مهر" + وكالات