بالفيديو.. موظفو القنصلية السعودية يحرقون وثائق بعد يوم من مقتل خاشقجي

نشرت وسائل إعلام تركية، الاثنين، شريط فيديو قالت إنه لموظفين بالقنصلية السعودية في اسطنبول يحرقون وثائق بعد يوم من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت موقع صحيفة "صباح" التركية إن عملية حرق الوثائق تمت في حديقة مبنى القنصلية.

#SONDAKİKA

İşte cinayetten 1 gün sonra konsolosluk!

Suudiler konsolosluk bahçesinde delilleri böyle yok etmiş pic.twitter.com/nR4P6hykIE — A Haber (@tvahaber) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨

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واختفى خاشقجي يوم 2 أكتوبر 2018 بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لزواجه المرتقب، قبل أن تعلن السلطات السعودية الرسمية فجر السبت 20 أكتوبر مقتله في شجار داخل المبنى المذكور.

وذكرت السلطات في السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.

جدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعفى مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

المصدر: وسائل إعلام تركية