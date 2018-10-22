بولتون: أصبحنا نفهم بصورة أفضل الموقف الروسي ونود أن نطلع على تفاصيله

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، في ختام محادثاته مع نظيره الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن مناقشاتهما حول تقليص الأسلحة كانت "بالغة الجدية".

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وفي مقابلة مع إذاعة "صدى موسكو" الروسية، مساء الاثنين، قال بولتون ردا على سؤال عما إذا كان أكد للجانب الروسي نية الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة بشأن الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى: "لقد تشاورنا حول هذا الموضوع، وسنواصل هذه المشاورات" مع الأطراف الأخرى في هذه العملية.

كما كشف المسؤول الأمريكي أنه بحث مع باتروشيف "خيارات مختلفة تخص معاهدة جديدة حول تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، لكن الحكومة الأمريكية لم تبلور بعد موقفها.. نحن مستعدون لخوض مفاوضات، وهناك الآن وقت لهذه العملية. الآن أصبحنا نفهم الموقف الروسي بصورة أفضل ونريد أن ندرسه بدقة أكبر ونرى تفاصيله".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مجلس الأمن الروسي أن اللقاء بين باتروشيف وبولتون استغرق خمس ساعات.

المصدر: نوفوستي