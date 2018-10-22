الناتو يؤكد إصابة جنرال أمريكي جراء هجوم لـ"طالبان" في قندهار الأفغانية

أعلن حلف "الناتو" إصابة الجنرال الأمريكي جيفري سمايلي جراء هجوم تبنته حركة "طالبان" واستهدف في الأسبوع الماضي مسؤولين أمريكيين وأفغان، عقب اجتماعهم في ولاية قندهار.

إقرأ المزيد

وأوضحت بعثة حلف الشمال الأطلسي في أفغانستان، "الدعم الحازم"، أن الجنرال سمايلي الذي وصل البلاد في أغسطس الفائت لقيادة قوة الحلف في الولاية، أصيب بجروح غير فتاكة جراء إصابته بطلقات نارية، مضيفة أنه نُقل إلى ألمانيا لتلقي مزيد من العلاج.

وخلف هذا الهجوم الذي وقع الخميس الماضي ثلاثة قتلى، هم قائد شرطة الولاية الجنرال الأفغاني عبد الرازق ومسؤول إقليمي في جهاز الاستخبارات وصحفي، إضافة إلى 13 جريحا، بينهم حاكم الولاية، ونجا منه قائد قوات الناتو في البلاد الجنرال الأمريكي أوستين سكوت ميلر.

واضطر الهجوم الحكومة الألمانية إلى تأجيل التصويت في الانتخابات التشريعية بالولاية لأسبوع.

المصدر: أ ف ب