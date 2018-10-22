سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان

أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن مرور سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان قرب السواحل الصينية.

وقال نائب المتحدث باسم أسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الأمريكية، نايت كريستنسين في بيان له، اليوم الاثنين، إن "مرور السفينتين يظهر تمسك الولايات المتحدة بحرية وانفتاح مياه المحيطين الهندي والهادئ"، مؤكدا أن القوات البحرية الأمريكية ستستمر في عملياتها بأي منطقة وفقا للقانون الدولي.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في تايوان أن الجيش كان يتابع عن كثب مرور السفينتين الأمريكيتين، مؤكدة أنها قادرة على الحفاظ على أمن المياه والأجواء بما يضمن السلام والأمن الدوليين.

ويشير المراقبون إلى أن هذه التحركات الأمريكية في مضيق تايوان، وهي الثانية من نوعها منذ يوليو الماضي، قد تزعج الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، والتي لها علاقات متوترة مع سلطات الجزيرة منذ تولي زعيمة الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد لاستقلال تايوان، تساي إنغ ون منصب الرئاسة في الجزيرة عام 2016.

المصدر: رويترز