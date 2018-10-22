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الأمطار بالبرد تسبب في وقوع فيضانات في روما

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الأمطار بالبرد تسبب في وقوع فيضانات في روما
Reuters Oleg Lastochkin
أرشيف
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اجتاحت الأمطار مصحوبة بالبرد الليلة الماضية العاصمة الإيطالية روما، فيما اعتذرت عمدة المدينة، فرجينيا راجي، أمام سكانها من الأضرار التي ألحقتها هذه الأمطار.

وكتبت راجي على صفحتها في فيسبوك: "الليلة الماضية اجتاحت العاصفة القوية المصحوبة بالبرد روما، الأمر الذي أسفر عن حدوث فيضانات في عدد من أحياء المدينة، وخاصة شرقها. وساعدنا المتطوعون ورجال الإطفاء وهيئة الدفاع المدني والشرطة ومصلحة الطرق. ونعتذر عن الإزعاج".

وأدت الأمطار في روما إلى إغلاق 6 محطات لمترو الأنفاق وخاصة شرق المدينة، كما غمرت المياه عددا من الشوارع. فارتفعت نسبة المياه في شارع "بالميرو تولياتي" في ضواحي روما إلى متر واحد.

وأدت الأمطار أيضا إلى محاصرة الكثير من السائقين داخل سياراتهم، وكان حجم حبات البرد، الذي سقط في عدد من الأحياء، يبلغ حجم كرة تنس الطاولة.

وتسللت المياه أيضا إلى داخل أحد المعابد التاريخية في روما. وارتفعت نسبتها في كاتدرائية القديس سيباستيان إلى نصف متر.

وأفادت مصلحة النقل في روما بأن عمل مترو الأنفاق في المدينة استأنف صباح اليوم الاثنين، مضيفة أنه تم تغيير خطوط سير بعض الحافلات، وأن عددا من الأنفاق تحت الأرض لا تزال مغلقة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

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