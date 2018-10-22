الأمطار بالبرد تسبب في وقوع فيضانات في روما

اجتاحت الأمطار مصحوبة بالبرد الليلة الماضية العاصمة الإيطالية روما، فيما اعتذرت عمدة المدينة، فرجينيا راجي، أمام سكانها من الأضرار التي ألحقتها هذه الأمطار.

وكتبت راجي على صفحتها في فيسبوك: "الليلة الماضية اجتاحت العاصفة القوية المصحوبة بالبرد روما، الأمر الذي أسفر عن حدوث فيضانات في عدد من أحياء المدينة، وخاصة شرقها. وساعدنا المتطوعون ورجال الإطفاء وهيئة الدفاع المدني والشرطة ومصلحة الطرق. ونعتذر عن الإزعاج".

Un #orage intense a touché #Rome en #Italie ce 21 octobre au soir. Les quartiers les plus touchés ont été ceux du nord et de l'est de la ville avec une accumulation de #grêle parfois supérieure à 40cm. Photo par meteoclub via WEATHER/ METEO WORLD pic.twitter.com/kPVmmkQZtq — Keraunos (@KeraunosObs) October 22, 2018

وأدت الأمطار في روما إلى إغلاق 6 محطات لمترو الأنفاق وخاصة شرق المدينة، كما غمرت المياه عددا من الشوارع. فارتفعت نسبة المياه في شارع "بالميرو تولياتي" في ضواحي روما إلى متر واحد.

وأدت الأمطار أيضا إلى محاصرة الكثير من السائقين داخل سياراتهم، وكان حجم حبات البرد، الذي سقط في عدد من الأحياء، يبلغ حجم كرة تنس الطاولة.

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q — severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 22, 2018

وتسللت المياه أيضا إلى داخل أحد المعابد التاريخية في روما. وارتفعت نسبتها في كاتدرائية القديس سيباستيان إلى نصف متر.

وأفادت مصلحة النقل في روما بأن عمل مترو الأنفاق في المدينة استأنف صباح اليوم الاثنين، مضيفة أنه تم تغيير خطوط سير بعض الحافلات، وأن عددا من الأنفاق تحت الأرض لا تزال مغلقة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي