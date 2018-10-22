الناطق باسم حزب العدالة والتنمية: ما حصل لخاشقجي أمر بُيتَ بليل

أكد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك، يوم الاثنين، أن ما حصل للصحفي السعودي جمال خاشقجي خطط له مسبقا.

وأضاف الناطق باسم حزب العدالة والتنمية أن سبب تأخر التحقيق يرجع لعدم تجاوب الجانب السعودي.

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وأفاد عمر تشيلك بأن جريمة قتل خاشقجي معقدة للغاية والفاعلون بذلوا مجهودا كبيرا لطمس آثار جريمتهم.

وشدد المتحدث باسم العدالة والتنمية على أن نتائج التحقيق ستظهر وستتم محاسبة المسؤولين، بحيث لن يتجرأ أحد مرة أخرى على ارتكاب مثل هذه الجريمة.

وأعلنت الرياض، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، مقتل الصحفي خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا، كلهم سعوديون، على ذمة التحقيق بقضية خاشقجي.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وشكّل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

المصدر: وكالات