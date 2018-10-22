بالفيديو.. شرطة اسطنبول تعثر على سيارة دبلوماسية سعودية مركونة بعيدا عن القنصلية

عثرت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، على سيارة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول موقوفة بالمرآب بعيدا عن مبنى البعثة، في إطار التحقيق في مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وذكرت وسائل الإعلام التركية الرسمية أن لوحة أرقام السيارة المركونة في أحد المواقف الخاصة بحي سلطان غازي بالمدينة تؤكد أنها تابعة للقنصلية السعودية وهي مماثلة لتلك التي تمت مشاهدتها أمام مقر البعثة الدبلوماسية يوم اختفاء خاشقجي.

Police find abandoned car in a private Istanbul parking lot with diplomatic plates indicating it belongs to the Saudi consulate and match those of the car seen outside the building when Khashoggi disappeared, sources tell TRT World https://t.co/AhAlDe0i7Ypic.twitter.com/SdNPlFJjEz — TRT World (@trtworld) 22 octobre 2018

وسبق أن ذكرت مصادر مسؤولة عدة بشكل غير رسمي أن فريقا أمنيا سعوديا وصل إلى اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي يقف وراء مقتله وفي محاولة لإخفاء آثار الجريمة قام عناصر الفريق بلف جثة الصحفي في سجادة وإخراجه من داخل مبنى القنصلية ليتم بعد ذلك تسليمه لـ"متعاون محلي" كلف بالتخلص من الجثمان.

وكالة DHA التركية للأنباء تبث تسجيلاً يظهر موقف السيارات الخاص حيث تركت سيارة دبلوماسية تتبع للقنصلية السعودية في إسطنبول pic.twitter.com/DKeMleOQMX — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) October 22, 2018

ونشرت قناة "TRT" التركية صورا قالت إنها تظهر وثائق تثبت تبعية السيارة للقنصلية السعودية في اسطنبول.

#BREAKING: Documents prove that the abandoned car police found in an Istanbul parking lot belong to the Saudi consulate.



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واختفى خاشقجي، الصحفي السعودي المعروف بمقالاته وتصريحاته التي انتقد فيها سياسات بلاده في مجالات عدة، يوم 2 أكتوبر الجاري إثر دخوله مقر قنصلية المملكة في اسطنبول التركية لإنهاء التعامل مع وثائق خاصة بحالته العائلية.

وأعلنت السعودية رسميا فجر السبت الماضي أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية، وذكر أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي، واعترفت سلطات المملكة بأن الصحفي قتل على يد فريق أمني سعودي وسل إلى المدينة في 2 أكتوبر وضم 15 فردا، مشددة على أنهم والواقفين وراء عملية هذه المجموعة "تجاوزوا صلاحياتهم" وثم حاولوا "التغطية على الخطأ الجسيم الذي ارتكبوه".

كما أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

وقدمت السلطات التركية والسعودية في البداية روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث قالت أنقرة، التي تنفذ تحقيق رسميا في القضية منذ 2 أكتوبر، إن الصحفي لم يخرج من المبنى بينما أصرت الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء العمل المتعلق بحالته العائلية.

وأعربت مجموعة من الدول الغربية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والدنمارك عن شكوكها في رواية السعودية الجديدة بشأن قضية مقتل خاشقجي، فيما وصفها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالجديرة بالثقة، لكنه أشار لاحقا إلى أنه أيضا غير راض عن أسلوب تعامل المملكة مع هذا الحادث.

المصدر: TRT + الأناضول + وكالات