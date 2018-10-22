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القيادة التركية تبحث تطورات وتفاصيل ملف جمال خاشقجي

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القيادة التركية تبحث تطورات وتفاصيل ملف جمال خاشقجي
Reuters Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيناقش قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اجتماع مع الحكومة اليوم الإثنين.

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وأكد أردوغان أن الإجتماع سيناقش عدة ملفات مهمة من بينها قضية خاشقجي مشيراً إلى أن فريق التحقيق التركي سيعرض الحقائق كاملة في الوقت المناسب.

وكان الرئيس التركي قد أكد في تصريحات سابقة عزمه كشف ملابسات مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي يوم غد الثلاثاء.

واختفى الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الحالي قبل أن يعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، فجر السبت الماضي، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية المملكة، مؤكدا توقيف 18 شخصا في إطار التحريات، فيما أوضح مصدر مسؤول رسمي أنهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.

المصدر: رويترز

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