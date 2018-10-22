 
مباشر

عبد اللهيان: على ترامب تقديم تفسير مقنع للعالم لحمايته "قتلة خاشقجي"

أخبار العالم

عبد اللهيان: على ترامب تقديم تفسير مقنع للعالم لحمايته
Reuters
حسين أمير عبد اللهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kygi

أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان أنه "على البيت الأبيض تقديم تفسير مقنع للعالم، لحمايته النظام السعودي بعد فضيحة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي".

إقرأ المزيد
العلم الإيراني- أرشيف طهران لن تعلق على اختفاء خاشقجي حتى "تتكشف الحقائق"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وفي تعليق على حماية البيت الأبيض لقتلة الصحفي والمعارض جمال خاشقجي، نشر تدوينة في صفحته الشخصية على موقع "تويتر" كتب فيها "ترامب يجب أن يقدم تفسيرا مقنعا للعالم لسبب حمايته لـ"جماعة الرياض" فيما يتعلق بـ"فضيحة اغتيال خاشقجي".

وأكد عبد اللهيان على ضرورة طرد السعودية من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نظرا "للجرائم التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب اليمني، وضلوعه بالجرائم التي ترتكب في البحرين، وفضيحة اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي".

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول يوم 2 أكتوبر، وفقد الاتصال به بعد ذلك.

المصدر: "مهر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا