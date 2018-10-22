ترامب لا يعتزم تخفيف قبضته التجارية ضد الصين

لا يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخفيف الرسوم التي فرضها على الواردات من الصين ، وذلك من أجل امتلاك وسائل ضغط ونفوذ عليها، حسبما نقل موقع أكسيوس، عن مصادر مطلعة في الإدارة.

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وقال أحد المصادر إن ترامب "يريدها (الصين) أن تعاني أكثر" من الرسوم التي فرضها على السلع الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. ووفقا له، يعتقد ترامب أنه كلما طال أمد فرض هذه الرسوم، كلما صار لديه نفوذ أكثر ووسائل ضغط على الصين.

وأوضح مصدر آخر إن الرئيس الأمريكي لا يركز على تفاصيل صفقة محتملة مع الصين، لكنه يركز أكثر على خلق النفوذ عليها.

وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد سريان رسوم جمركية متزايدة بين هاتين الدولتين في 6 يوليو من هذا العام. وفي البداية فرضت الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25% على واردات 818 سلعة من الصين إجمالي قيمتها يبلغ 34 مليار دولار سنوياً. وكإجراء مضاد، فرضت الصين ضريبة قدرها 25% في نفس اليوم على استيراد كمية مساوية من السلع الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي ضريبة أخرى بنسبة 25% على الواردات من البضائع الصينية بقيمة 16 مليار دولار. ومباشرة بعد ذلك، اتخذ الجانب الصيني تدابير مماثلة.

ومع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت الولايات المتحدة تبدي انزعاجها من اختلال التوازن التجاري بين البلدين، الذي، وفقا لتقديرات واشنطن، يصل إلى 500 مليار دولار لصالح الصين سنويا. وتعتبر بكين بدورها الخلل نتيجة لسياسة الولايات المتحدة الاقتصادية المحلية.

المصدر: نوفوستي