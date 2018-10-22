صورة محمد بن سلمان تتصدر غلاف "دير شبيغل" الألمانية

تصدرت صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غلاف الصحيفة الألمانية المشهورة "دير شبيغل"، تحت عنوان "الأمير والقتل".

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وتطرقت الصحيفة لقضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي وحيثيات مقتله، في عددها الجديد الصادر يوم السبت الماضي.

ووضعت على غلافها صورة رئيسية مظللة بالسواد لولي العهد السعودي إلى جوار عنوان "الأمير والقتل"، وفي الخلفية صورة للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب.

والموقف الألماني واضح بخصوص هذه القضية، حيث قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في وقت سابق إنها لا تقبل الرواية السعودية حول مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، معتبرة أن تفسيرات المملكة للحادث غير كافية.

واعتبرت أن "الأحداث المرعبة" التي تحيط بمقتل الصحفي السعودي مؤشر على أن القيم الديمقراطية في خطر بالعالم كله.

كما أعلنت ميركل أن بلادها لن تورد أي أسلحة إلى السعودية حتى تحديد كل ملابسات حادث القتل، وأوضحت: "أولا ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة. ثانيا، هناك حاجة ملحة إلى الكشف عما حدث، لأننا ما زلنا بعيدين عن تحديد الحقيقة ومحاسبة المسؤولين".

وتطالب عدة دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تطالب السعودية بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وشامل في مقتل خاشقجي بعد دخوله قنصلية المملكة في اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري.

spiegel

المصدر: وكالات