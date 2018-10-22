 
مباشر

صورة محمد بن سلمان تتصدر غلاف "دير شبيغل" الألمانية

أخبار العالم

صورة محمد بن سلمان تتصدر غلاف
spiegel
غلاف الإصدار الأخير للصحيفة الأسبوعية الألمانية "دير شبيغل"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyfm

تصدرت صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غلاف الصحيفة الألمانية المشهورة "دير شبيغل"، تحت عنوان "الأمير والقتل".

إقرأ المزيد
ميركل تعلن تعليق توريد الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل خاشقجي وتلوح بإجراءات دولية

وتطرقت الصحيفة لقضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي وحيثيات مقتله، في عددها الجديد الصادر يوم السبت الماضي.

ووضعت على غلافها صورة رئيسية مظللة بالسواد لولي العهد السعودي إلى جوار عنوان "الأمير والقتل"، وفي الخلفية صورة للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب.

والموقف الألماني واضح بخصوص هذه القضية، حيث قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في وقت سابق إنها لا تقبل الرواية السعودية حول مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، معتبرة أن تفسيرات المملكة للحادث غير كافية.

واعتبرت أن "الأحداث المرعبة" التي تحيط بمقتل الصحفي السعودي مؤشر على أن القيم الديمقراطية في خطر بالعالم كله.

كما أعلنت ميركل أن بلادها لن تورد أي أسلحة إلى السعودية حتى تحديد كل ملابسات حادث القتل، وأوضحت: "أولا ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة. ثانيا، هناك حاجة ملحة إلى الكشف عما حدث، لأننا ما زلنا بعيدين عن تحديد الحقيقة ومحاسبة المسؤولين".

وتطالب عدة دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تطالب السعودية بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وشامل في مقتل خاشقجي بعد دخوله قنصلية المملكة في اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري.

spiegel
الصفحة الأولى من مجلة دير شبيغل الألمانية

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا