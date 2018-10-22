محامي "غريمة ترامب الإباحية" ينوي الترشح للرئاسة الأمريكية 2020

أعلن مايكل أفيناتي محامي نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، أنه سيصبح المرشح الديمقراطي التالي للرئاسة الأمريكية ضد دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة.

إقرأ المزيد

وأعرب أفيناتي البالغ من العمر 47 عاما، أمس الأحد، عن شكوكه في أن أي مرشح ديمقراطي كبير حالي، غيره، يمكن أن ينجح في هزيمة ترامب في الانتخابات في غضون عامين.

وتباهى بأن مهاراته الفريدة، مصدر قوة لهزيمة ترامب و"تهديد" للجمهوريين، حاثا الحزب الديمقراطي على خوض "حملة وحشية" ضد ترامب عام 2020.

وأصر أفيناتي على أنه لن يترشح للبيت الأبيض سوى أمام ترامب أو نائبه بنس، وليس أمام أي مرشحين آخرين، كما أعلن أيضا أنه يفكر في منصب "نائب الرئيس" حال عدم ترشحه للرئاسة.

وقال: "إذا أعلن دونالد ترامب الليلة أو غدا أو أي يوم آخر أنه لن يترشح عام 2020، فإن رغبتي في الترشح ستنخفض بنسبة 50%".

وأضاف أنه إذا أعلن مايك بنس أنه لن يترشح، فإنه لن يسعى إلى المنصب.

يُذكر أن المحامي أفيناتي كان يمثل دانيالز في الدعوى التي حركتها ضد ترامب ومحاميه السابق مايكل كوهين. ادعت فيها أنها كانت على علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي، وأنه دفع لها أموالا مقابل عدم فضحه قبل الانتخابات.

Reuters

المصدر: وكالات