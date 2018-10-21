وزير إسرائيلي: إيران قد تستخدم العراق لمهاجمة إسرائيل

رجح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان بأن ايران قد تستخدم العراق كقاعدة عسكرية لها لمهاجمة إسرائيل.

وقال الوزير خلال مؤتمر خاص حول الصراع بين إسرائيل وإيران: "لا يمكن المبالغة بهشاشة الوضع. وإيران قادرة بكل لحظة على إشعال صراع يمكن أن يمتد إلى سوريا ولبنان. لا يمكن إلغاء إمكانية استخدام العراق كقاعدة عسكرية لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل. يجب علينا أن نكون مستعدين لمعركة متعددة الجبهات".

واعتبر الوزير أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني "يريد أن يبني حزب الله إضافيا في سوريا". كما لم يستبعد أن تحاول إيران توسيع نفوذها في الضفة الغربية "عندما يضعف الحكم الفلسطيني".

وأشار إلى أن إيران تحاول محاصرة إسرائيل بأقصى حد ممكن حتى ترهبها من أن تنشط ضد الاتفاق النووي.

ودعا الوزير إلى "توسيع النشاط الهجومي للجيش الإسرائيلي في سوريا"، مشيرا إلى ضرورة توسيع قائمة الأهداف حتى تشمل "نطاقا أوسع من مواقع القيادة والسيطرة ومواقع استخباراتية تستخدمها المليشيات الشيعية".

وأضاف أن "محاولة إيران يجب أن تكلفها غاليا والشعب الإيراني يجب أن يشهد ذلك".

كما انتقد إردان بشدة الاتحاد الأوروبي لتعامله مع إيران، متهما بروكسل بأنها تتغاضى بشكل كامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتبذل جهودا لمضاعفة الاستثمارات في الاقتصاد الإيراني، حسب تعبيره.

المصدر: موقع i24news الإسرائيلي